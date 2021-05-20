Ярославль, 20 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор учредителю ряда строительных организаций, который требовал у коллег откаты за помощь в победе на аукционах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Молоток судьи

Аукционы на приобретение жилья для детей-сирот проводил департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области в 2019 году.

«Сергей Носов неоднократно доводил до сведения представителя подрядных организаций, участвующих в аукционе, ложную информацию о наличии у него возможности оказать за вознаграждение содействие в обеспечении побед на аукционах. За якобы оказанное содействие Носов потребовал от представителя подрядных организаций передать ему 10% от суммы заключенных контрактов, в дальнейшем снизил сумму требуемых денежных средств до 9 млн. рублей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Победитель аукциона платить откат не пожелал и обратился в ФСБ. 30 января 2020 года представитель подрядчика в ходе оперативно-розыскного мероприятия передал Носову муляж денежных средств на сумму 2 млн рублей. После этого подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.

В ходе следствия выяснилось, что взятку у подрядчика вымогали вовсе не региональные чиновники, как пытался представить подсудимый. Как следует из приговора суда, никакого реального содействия в победе на аукционах Носов не оказал, а попросту обманывал доверчивых коммерсантов.

«Подрядными организациями электронные аукционы были выиграны законным образом, с ними были заключены государственные контракты на приобретение в собственность Ярославской области жилых помещений в г. Рыбинске, г. Угличе и г. Мышкине Ярославской области на общую сумму свыше 94 млн рублей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Поскольку реальна связь Носова с чиновниками не была установлена, его действия были квалифицированы не как посредничество во взятке, а как покушение на мошенничество. По этой статье суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.