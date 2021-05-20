Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 мая в федеральном оперштабе. Новый уровень суточной заражаемости — на семь случаев больше, чем было в предыдущий день.

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Нынешние суточные цифры инфицирования примерно соответствуют тем, что фиксировались в последних числах октября 2020 года, во время подъема второй волны эпидемии. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 430 492 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

От COVID-19 в Петербурге скончался 13 921 человек, в том числе 40 смертельных случаев произошло за последние сутки, это на три случая больше, чем в предыдущий день. Выздоровели 394 610 человек, из них 1501 пациент был выписан 19 мая.

Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 647 человек.

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