Симферополь,
20 мая 2021, 12:24 — REGNUM Признания Крыма неотъемлемой частью России надо настойчиво добиваться — так, чтобы западные партнёры постоянно чувствовали: без этого признания значимые для них вопросы сотрудничества с нами решаться не будут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 мая, комментируя решение комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США.
Как сообщалось ранее, комитет
Конгресса единогласно
поддержал законопроект, запрещающий
американским
федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет
России над Крымом.
«В связи с данным законопроектом стоит вспомнить отношение США к вхождению в Советский Союз прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии. Сначала Вашингтон заявлял о непризнании этого вхождения. Потом, в 1945 году, вынужден был согласиться с послевоенным территориальным устройством в Европе, но по поводу Советской Прибалтики имел известные оговорки, которые, к слову, не мешали дипломатам и тургруппам из США посещать Латвийскую, Литовскую и Эстонскую СССР.
Потом, подписав в 1975 году Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, США полностью признали эти республики частью СССР. Помешало ли это им взять при удобном случае линию на отрыв Латвии, Литвы и Эстонии от СССР? Нет, не помешало.
Итак, всё дело заключается в позиции руководства нашей страны. Была у руководства Советского Союза твёрдая воля блюсти нашу территориальную целостность, никто на неё не смел покуситься. Не стало этой твёрдости, начался торг Горбачёва и компании с Западом, — США были тут как тут.
Точно так же обстоит дело и с Крымом. Признания Крыма неотъемлемой частью России надо настойчиво добиваться, причем добиваться так, чтобы западные партнёры постоянно чувствовали, что без этого признания значимые для них вопросы сотрудничества с нами решаться не будут. Главный вопрос, однако, — это «внутреннее признание», твердость и последовательность в его сохранении.
Что же до американского законопроекта, то это, как показывает история с желанием Джозефа Байдена провести встречу с президентом России, бумажка. Мало ли американские законодатели за последние годы напринимали бумаг с запретами для президента США в делах с нашей страной? «Ушли» Трампа, пришёл Байден, ему выгодно вести дела иначе, и все запреты забыты — он готов встречаться с «убийцей» и жать ему руку! Точно так же когда-то будет и с Крымом«, — отметил Михаил Демурин.