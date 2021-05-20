Симферополь, 20 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Признания Крыма неотъемлемой частью России надо настойчиво добиваться — так, чтобы западные партнёры постоянно чувствовали: без этого признания значимые для них вопросы сотрудничества с нами решаться не будут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 мая, комментируя решение комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как сообщалось ранее, комитетКонгресса единогласноподдержал законопроект, запрещающийамериканскимфедеральным министерствам и агентствам признавать суверенитетРоссии над Крымом.

« В связи с данным законопроектом стоит вспомнить отношение США к вхождению в Советский Союз прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии. Сначала Вашингтон заявлял о непризнании этого вхождения. Потом, в 1945 году, вынужден был согласиться с послевоенным территориальным устройством в Европе, но по поводу советской Прибалтики имел известные оговорки, которые, к слову, не мешали дипломатам и тургруппам из США посещать Латвийскую, Литовскую и Эстонскую СССР.

Потом, подписав в 1975 году Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, США полностью признали эти республики частью СССР. Помешало ли это им взять при удобном случае линию на отрыв Латвии, Литвы и Эстонии от СССР? Нет, не помешало.

Итак, всё дело заключается в позиции руководства нашей страны. Была у руководства Советского Союза твёрдая воля блюсти нашу территориальную целостность, никто на неё не смел покуситься. Не стало этой твёрдости, начался торг Горбачёва и компании с Западом, — США были тут как тут.

Точно так же обстоит дело и с Крымом. Признания Крыма неотъемлемой частью России надо настойчиво добиваться, причем добиваться так, чтобы западные партнёры постоянно чувствовали, что без этого признания значимые для них вопросы сотрудничества с нами решаться не будут. Главный вопрос, однако, — это «внутреннее признание», твердость и последовательность в его сохранении.