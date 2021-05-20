Улан-Удэ, , 12:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве ровесника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело жертвы было найдено 19 мая у себя в квартире.

По данным следствия, подозреваемый приехал в столице из района на заработки. В сети он познакомился с девушкой, которая пригласила его домой 17 мая. Около полуночи молодой человек пришёл в гости, однако дверь ему открыл юноша, по информации СМИ, переодетый в женское. Он предложил гостю зайти.

«Подозреваемый, попросив воды, прошел на кухню, где схватил нож, напал на хозяина квартиры и нанес ему несколько десятков ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался», — отметили в ведомстве.

Затем он похитил имевшиеся в квартире ценности и скрылся. Тело убитого нашёл на следующий день его отец.

В настоящее время подозреваемый задержан. Как отмечается, вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения будет решаться после допроса.