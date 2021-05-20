Нижний Новгород, , 12:22 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 20 мая выявили 142 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 137 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 116 527 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 90 человек, всего выздоровели с начала пандемии 111 663 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3465 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1399 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

По состоянию на 20 мая в регионе проведено 2 642 719 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6810 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился до показателя 171,9.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,07. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился за сутки, на 20 мая остаются свободными 23% коек инфекционного профиля.