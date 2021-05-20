Киев, , 12:24 — REGNUM По итогам апреля 2021 года украинские дилеры реализовали 10,3 тыс. экземпляров новых легковых автомобилей — на 174% больше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что резкий рост продаж автомобилей на Украине связан с низкой базой 2020 года. Причем реализация автомобилей на украинском авторынке в январе — апреле 2021 года составила 32,1 тыс. экземпляров — на 32% больше в годовом сравнении.

Марочный рейтинг апреля 2021 года Украины состоит из моделей Toyota (1640 шт.; рост в 3,8 раза), Renault (1320 шт.; +62%), KIA (830 шт.; +218%), а также Skoda (610 шт.; +255%) и Volkswagen (490 шт.; рост в девять раз).

Напомним, в марте 2021 года продажи новых автомобилей на Украине выросли на 45%, до 9,3 тыс. экземпляров.

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