Брянск, , 12:25 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан иностранного государства, обвиняемых в производстве наркотических средств на территории Брянской области. Два 30-летних мужчины устроили нарколабораторию в частном доме в селе Евдоколье Погарского района, сообщили корреспонденту 20 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Домовладение принадлежит одному из обвиняемых. В импровизированной лаборатории иностранцы, используя необходимые химические реагенты и прекурсоры, изготовили более 145 килограммов наркотических средств. На месте происшествия один обвиняемый также попытался дать взятку сотруднику полиции — он предложил оперативнику почти 253 тысячи рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.