Джакарта, 20 мая 2021, 12:21 — REGNUM Помимо китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm, Индонезия также намерена использовать вакцину CanSino, сообщает Kompas.
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Власти Индонезии намерены использовать вакцину CanSino в рамках программы взаимной вакцинации. Программа проводится в 18 индонезийских компаниях. В рамках программы компаниям предоставляют бесплатные услуги по вакцинации сотрудников.
Планируется, что три миллиона доз вакцины будут доставлены с июля по сентябрь 2021 года.