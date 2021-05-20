Москва, , 12:21 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стремительно приближается, свидетельство тому разговор госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«В целом ничего нового мы не услышали по итогам этого контакта — разногласий много, но есть и общие позиции.

Но самое главное, что рабочие группы по разным направлениям активно прорабатывают и повестку для президентов РФ и США, и варианты сценариев выхода из острых кейсов.

Как сказал Лавров, надо разгрести завалы, оставшиеся от прошлых администраций. И мы видим, что и американская, и российская сторона не усугубляют общий фон отношений.

Будь то по «Северному потоку — 2» или статусов посольств. Главы США и России отлично понимают, что от итогов их встречи многое в мире зависит», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном состоялась 20 мая в Рейкьявике.

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