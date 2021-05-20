Киев, , 12:22 — REGNUM Послы стран «Большой семёрки» (G7) надели вышитые крестьянские рубахи по случаю «Дня вышиванки» на Украине. Соответствующее сообщение опубликовало 20 мая представительство G7 на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

Послы стран G7 в вышиванках © twitter @G7AmbReformUA

«Группа послов стран G7 по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!» — сказано в сообщении.

Сотрудники посольства США на Украине также опубликовали видео, в котором показали свои «любимые вышиванки». Аналогичные поздравления опубликовали посольства Канады, Великобритании и Японии.

Напомним, ранее в Киеве прошёл «Марш вышиванок», посвящённый дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лишь после негативной реакции международного сообщества мероприятие «осудил» президент Украины Владимир Зеленский.

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