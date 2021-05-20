Газа, Палестина, , 12:19 — REGNUM В результате ударов израильских военных по сектору Газа с момента эскалации конфликта погибли в общей сложности 230 палестинцев, включая 65 детей. Об этом 20 мая сообщает информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав анклава.

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«В результате продолжающейся агрессии в секторе погибли 230 человек, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых людей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате ударов израильской армии еще 1710 палестинцев получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее израильский новостной портал Ynet сообщил, что интенсивность и сила ударов израильских военных по целям на территории сектора Газа в ночь на 20 мая снизились.