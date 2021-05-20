Душанбе, , 12:15 — REGNUM Таджикистан и Казахстан готовы совместно продвигать подписание пятистороннего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в Туркестане. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

Договоренность достигнута 20 мая во время встречи лидеров Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарта Токаев и Эмомали Рахмона в Душанбе. Собеседники отметили важность проведения регулярных консультативных встреч глав государств Туркестана.

Стороны считают, что подписание пятистороннего договора о дружбе придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Таджикистан. Этот международный визит стал первым для казахского лидера в 2021 году.

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