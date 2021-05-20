Москва, 20 мая, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Нехватка питьевой воды возникнет в мире раньше, чем дефицит углеводородов. Об этом 20 мая заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Первое, что закончится — это не углеводороды, а питьевая вода», — сказал эксперт.

По его мнению, этот процесс начнется уже через 10−20 лет. Нехватка питьевой воды приведет к массовой миграции населения территорий с дефицитом этого жизненно важного ресурса.

«Мы — единственная страна в мире полностью самодостаточная. Нам не надо ни на кого нападать. Но мы должны быть достаточно сильны, чтобы сберечь и сохранить то, что есть», — заявил Ковальчук.