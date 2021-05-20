Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Задержанный в Петербурге подросток, пришедший утром в школу в амуниции и шлеме, также имел при себе пистолет. Об этом 20 мая ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«При себе молодой человек имел страйкбольный пистолет», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, утром 20 мая в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга к школьным воротам подошел молодой человек, с головы до ног одетый в черное обмундирование страйкболиста, с голубым галстуком на шее и пакетом в руке. Охрана не впустила подростка на территорию учебного заведение, завязалась драка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали юношу. Им оказался 17-летний Никита, увлекающийся страйкболом, учащийся старших классов этой же школы. Он характеризуется в школе положительно, семья благополучная. Сейчас на месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.

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