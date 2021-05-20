Омск, , 12:12 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два жителя Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области скончался 1421 пациент с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 мая в Омской области выявили 46 830 носителей коронавируса, выздоровели 39 873 человека.

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