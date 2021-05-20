Симферополь, , 12:11 — REGNUM Черноморский историко-краеведческий музей в посёлке Черноморское Республики Крым открыт после комплексного капитального ремонта и модернизации экспозиции, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона. Ремонт музея проводился в рамках федеральной целевой программы. Общая стоимость работ составила 13 млн рублей. Участие в открытии музея приняла министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Черноморский историко-краеведческий музей и заповедная территория архитектурного античного ансамбля составляют единый историко-культурный комплекс Музея-заповедника «Калос Лимен» — центра сохранения, изучения и представления многочисленных свидетельств, артефактов богатейшей истории Крыма и Черноморского района, природного и геологического разнообразия уникального полуострова Тарханкут. Музей возобновил приём посетителей, а обновлённая экспозиция, современное оборудование, благоустроенная территория, доступность для маломобильных граждан значительно улучшат качество предоставляемых крымчанам и туристам услуг», — сказала на церемонии открытия министр культуры Крыма.

В обновлённом музее работает уже несколько экспозиций — «Природа северо-западного Крыма», «Археология», «Тарханкут в период средневековья и нового времени», «Этнография», «Великая Отечественная война».

Республиканский историко-археологический заповедник «Калос Лимен» создан постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 22 апреля 1997 года на базе археологического памятника античного времени — городища Калос Лимен («Прекрасная Гавань»), с 2001 года в состав заповедника вошёл Черноморский историко-краеведческий музей, созданный в ноябре 1987 года. В 2014 году создан «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен». В коллекции музея-заповедника входит более 9,5 тыс. музейных предметов.