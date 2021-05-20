Москва, , 12:11 — REGNUM Врачи и представители средств массовой информации должны «максимально участвовать» в пропаганде вакцинации против COVID-19 среди граждан, заявил 20 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Уважаемые доктора, уважаемые журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации, это нужно сделать», — сказал министр на Московском онкологическом форуме в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель. На сегодняшний день в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины.

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