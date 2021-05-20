Самара, , 12:15 — REGNUM Кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром ожидаются в Самарской области 21 мая. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Сообщается, что температура воздуха по области днем может подняться до 28 °C. Днем 22 мая в регионе также ожидаются кратковременные дожди и гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду. Столбик термометра может подняться до отметки 34 °C.

Отмечается, что ночью и днем 23 мая по области могут пройти кратковременные дожди, днем возможна гроза. Воздух может прогреться до 34 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 мая в области был побит температурный рекорд 1943 года.