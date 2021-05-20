Анадырь, , 12:21 — REGNUM На Чукотке, как и в других северных регионах Дальнего Востока, идёт подготовка к прохождению паводка на реках.

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Губернатор округа Роман Копин написал на своей странице в Instagram:

«Снега в этом году аномально много, а к концу недели метеорологи обещают потепление до +10. Принимаем превентивные меры: провели зачернение льда. На ледяную поверхность насыпается песчано-гравийная смесь, чтобы ускорить таяние в нужных местах. В сёлах укрепили берега, организовали 4 сухопутных канала по 2 км каждый для прохождения воды. Во всех населённых пунктах с опасностью подтопления сформирован запас ГСМ, медикаментов и продуктов питания, а необходимые силы и средства в полной готовности».

Отмечается, что на 20 мая лёд на реках Чукотки ещё не начал движение, уровень воды на среднем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске с 15 мая объявлен режим повышенной готовности в связи с прохождением ледохода и возможными затоплениями.