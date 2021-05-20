Берлин, , 12:13 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду в ходе официального визита в Берлин 19 мая встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

«Мы коснулись внутренней ситуации в Республике Молдова, говорили о возникших проблемах в нашей стране в последние месяцы, и перспективах, связанных с досрочными парламентскими выборами и моей программой реформ», — сообщила Санду пресс-службе.

По словам президента, она в ходе беседы с канцлером ФРГ выразила надежду на то, что в Германии, несмотря на пандемию, позволят проживающим там гражданам Молдавии принять участие в парламентских выборах, назначенных на 11 июля.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Члены партии президента Молдавии встретились с премьер-министром Румынии