Красноярск, , 12:23 — REGNUM Вопрос гражданства для жителей Крыма, не получивших российские паспорта из-за заключения, проработают в Федеральной системе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом директор ведомства Александр Калашников сообщил 20 мая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

На юридическую коллизию указал помощник омбудсмена Крыма Александр Штехбарт. Осужденным, до ареста проживавшим в Крыму, грозит депортация на Украину, так как гражданство после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году они получить не смогли.

Калашников согласился с тем, что после вхождения Крыма в состав РФ страна не должна потерять ни одного человека. Формально таких людей — потенциальных граждан РФ — нужно депортировать, так как у них нет оснований для нахождения в России после освобождения.

«Мы этот вопрос проработаем с МВД. И, наверное, одни мы не справимся», — сказал глава ФСИН.

Калашникова поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, она предложила создать специальную рабочую группу по этому вопросу.

Читайте также: В Крыму построят два новых СИЗО