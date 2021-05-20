Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве выпал из окна заместитель прокурора Гагаринского района столицы. Об этом 20 мая сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент случился в доме на Новочерёмушкинской улице. Подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Издание «Лента.ру» уточняет, что сотрудник прокуратуры выжил, однако находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Железногорске (Курская область) проводится проверка по факту гибели малолетней девочки, выпавшей из окна квартиры.

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