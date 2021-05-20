Омск, , 12:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлен 61 носитель коронавируса, сообщили ИА REGNUM 20 мая в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 46 830 случаев заражения SARS-CoV-2.

Список выздоровевших в регионе за сутки пополнился 55 фамилиями. За всё время в Омской области коронавирус победили 39 873 человека.

Напомним, 19 мая в Омской области выявили 64 носителя коронавируса, выздоровели 57 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Прививки от коронавируса сделали 187 тысяч омичей