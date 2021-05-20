Москва, , 12:05 — REGNUM В Москве сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух молодых людей, которые, предположительно, готовили нападение на школу. План захвата одного из учебных учреждений столицы они обсуждали прямо в автобусе. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

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Свидетелем подозрительного разговора стал шестиклассник, который и забил тревогу. С собой у молодых людей был рюкзак и кобура — в какой-то момент она упала, и пассажиры услышали железный звук.

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Полиция начала поиски подростков и задержала их в районе Очаково-Матвеевское. По данным издания, это двое учащихся колледжа «ЗКНО» 16 и 17 лет.

Как пояснил один из молодых людей, они с товарищем просто пошутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.

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