Обнинск, Калужская область, , 12:49 — REGNUM На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште пловец из Обнинска Калужской области Михаил Вековищев в эстафете 4×100 вольным стилем установил новый рекорд, став пятикратным чемпионом континента. Об этом 20 мая пишет деловая газета «Обнинский вестник».

Еще одна пловчиха из Обнинска, Анастасия Фесикова, пробилась в финал чемпионата. Девушка смогла улучшить свой результат и успешно выступила в предварительном и полуфинальных заплывах на 50 метровой дистанции на спине.

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште с 10 по 23 мая, сборная России занимает лидирующие позиции. У неё 14 золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.

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