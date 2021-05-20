Вашингтон, 20 мая 2021, 12:04 — REGNUM Позиция президента США Джо Байдена по нынешнему обострению между Израилем и Палестиной вопиющим образом слаба, заявил сенатор-республиканец Тед Круз 19 мая, сообщает New York Post.
По словам Круза, из-за такой позиции американского лидера на ракетах, которые представители исламистского движения ХАМАС выпустили по Израилю, можно писать имя Байдена.
По словам сенатора, глава Белого дома должен был выступить с недвусмысленной поддержкой Тель-Авива, а не читать нотации премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.