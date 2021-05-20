Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Позиция президента США Джо Байдена по нынешнему обострению между Израилем и Палестиной вопиющим образом слаба, заявил сенатор-республиканец Тед Круз 19 мая, сообщает New York Post.

По словам Круза, из-за такой позиции американского лидера на ракетах, которые представители исламистского движения ХАМАС выпустили по Израилю, можно писать имя Байдена.

«И с таким же успехом на каждой из этих ракет могло быть написано имя Джо Байдена», — сказал Круз.

«Потому что именно его слабость, его умиротворение, его моральный релятивизм и двусмысленность, отсутствие у него хребта, чтобы взять и поддержать Израиль стало причиной этого конфликта на Ближнем Востоке», — добавил он.

По словам сенатора, глава Белого дома должен был выступить с недвусмысленной поддержкой Тель-Авива, а не читать нотации премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Террористов из ХАМАСа необходимо остановить прямо сейчас, Израиль имеет абсолютное право защищаться», — продолжил Круз.

«Если террористы ХАМАС нападут на Израиль, с ними разберутся и они будут убиты», — добавил он.