Москва, 20 мая, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае создан новый туристический маршрут по Чёрному морю. Добраться из Сочи до Новороссийска теперь можно будет за пять часов, сообщили 20 мая в Ассоциации туроператоров России.

ИА Красная Весна Сочи

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Два комфортабельных скоростных катамарана «Грифон» и «Комета» судоходной компании «ВодоходЪ» начнут курсировать ежедневно с 21 мая 2021 года. На маршруте три стоянки — Новороссийск, Геленджик и Сочи.

Катамараны рассчитаны на 137 пассажиров. Стоимость поездки составит от 300 руб. (детский) и 700 руб. (взрослый) до 4500 руб. на человека Дети до двух лет едут бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, ранее планировавшие отдых в Турции, массово переносят заявки на туры в Сочи и на другие курорты Краснодарского края.

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