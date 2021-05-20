Иерусалим, , 12:03 — REGNUM Движение ХАМАС выпустило противотанковую ракету по пустому автобусу в Израиле. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по пустому автобусу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат Армии обороны Израиля, который остановился у автобуса, был легко ранен осколком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удар по ракетной установке палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа нанес истребитель-бомбардировщик авиации израильской армии.

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