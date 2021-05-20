Аделаида, Австралия, , 12:03 — REGNUM Фанатам игры Hollow Knight не стоит ждать новостей о сиквеле проекта на предстоящей выставке E3 2021. Об этом сообщило издание gameinformer.

Мэтью Гриффин, руководитель отдела маркетинга в студии Team Cherry, рассказал, что разработчики не готовят никаких презентаций для E3 2021. Вероятно, новые подробности Hollow Knight: Silksong будут раскрыты на другом мероприятии.

Напомним, Hollow Knight: Silksong была анонсирована ещё в 2019 году. Игра должна выйти на PC и Nintendo Switch.

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