Сеул, , 12:03 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представит кроссовер Santa Fe пятого поколения уже в середине 2022 года. Об этом сообщается на сайте The Korean Car Blog.

Таким образом, сроки премьеры кроссовера сместились на полгода. Вероятно, такая спешка связана с небольшими продажами актуальной модели Santa Fe по сравнению с другими моделями компании и машинами конкурентов.

Так, за прошлый год обновлённый Santa Fe приобрели по всему миру всего 57,7 тыс. автолюбителей, в то время, как более дорогой Palisade купили 64,8 тыс. человек. Спрос на Santa Fe четвёртого поколения может значительно упасть с выходом его прямого конкурента — KIA Sportage нового поколения.

Пятое поколение Santa Fe сейчас находится в разработке. Нынешняя версия кроссовера появилась на авторынке в начале прошлого года. Она имеет экстерьер в стиле Sonata. Под капотом автомобиля работает 2,5-литровый мотор Smartstream максимальной производительностью 180 л. с.

Ранее в пресс-службе Hyundai сообщили, что 15 июня 2021 года в российском городе Сестрорецк состоится официальная премьера кроссовера Creta второго поколения. Длина и ширина машины стали больше, чем у актуальной версии модели на 10 мм, а высота — на 8 мм.

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