Киев, , 12:05 — REGNUM Партия «Удар», лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, будет участвовать в следующих выборах в Верховную раду Украины. Об этом Кличко рассказал 20 мая в интервью изданию «Украинская правда».

«Я говорю об этом сейчас открыто: мы готовимся к следующим парламентским выборам», — подчеркнул он.

Кличко рассказал, что в данный момент партия укрепляет свою структуру, создавая и восстанавливая ячейки во всех областях Украины.

Политик подтвердил, что с политсилой работает американский политтехнолог Джордж Бирнбаум.

Мэр Киева уклонился от прямого ответа касательно своих президентских амбиций. Он заявил, что взял ответственность за Киев и не намерен бросать начатое.

«Из города Киева я делаю европейский город. Когда мне это удастся сделать — потом будем говорить на эту тему», — добавил он, комментируя вопрос о желании стать президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в помещении департамента по вопросам регистрации мэрии Киева. Кличко назвал следственные мероприятия давлением на власти города и на него лично.

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