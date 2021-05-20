Киев, 20 мая 2021, 12:05 — REGNUM Партия «Удар», лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, будет участвовать в следующих выборах в Верховную раду Украины. Об этом Кличко рассказал 20 мая в интервью изданию «Украинская правда».
Кличко рассказал, что в данный момент партия укрепляет свою структуру, создавая и восстанавливая ячейки во всех областях Украины.
Политик подтвердил, что с политсилой работает американский политтехнолог Джордж Бирнбаум.
Мэр Киева уклонился от прямого ответа касательно своих президентских амбиций. Он заявил, что взял ответственность за Киев и не намерен бросать начатое.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в помещении департамента по вопросам регистрации мэрии Киева. Кличко назвал следственные мероприятия давлением на власти города и на него лично.
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