Минск, , 12:06 — REGNUM Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень 2021 года. Об этом министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил на Молодёжном форуме ProAtom, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что второй энергоблок готов на 85%. Ядерное топливо для него на АЭС доставили в апреле.

«Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью этого года — будет загружено в активную зону реактора. Таким образом будет положено начало этапу «Физический пуск второго энергоблока», — указано в сообщении.

Первый блок атомной станции уже выработал 2,3 млрд. кВтч электроэнергии, такого объёма энергии хватило бы на год предприятию — промышленному гиганту. После полного ввода станция будет производить ежегодно около 18 млрд. кВтч, это закроет потребности государства в электроэнергии на 40%.