Тарбагатайский район, Бурятия, , 12:00 — REGNUM На федеральной трассе Р-258 «Байкал» Тарбататайском районе Бурятии произошло ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла около 12 часов дня 20 мая, сообщает портал «Байкал-Daily».

Предварительно установлено, что водитель большегруза FAW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Isuzu Forward. В результате водители обеих машин доставлены в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на этой же трассе, но уже в Кабанском районе республики произошло лобовое столкновение двух фур. Оба водителя погибли.

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