Джакарта, , 11:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил жителям страны о борьбе с коронавирусом в День национального пробуждения, который ежегодно отмечается 20 мая, сообщает Kompas.

«Более года мир охвачен пандемией, более года Индонезия изо всех сил пытается остановить ее последствия», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

По словам президента, необходимо работать вместе, чтобы победить пандемию.

Президент Индонезии подчеркнул, что в 15 провинциях наблюдается рост активных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, национальный день пробуждения в Индонезии посвящен созданию первой националистической группы под названием «Буди Утомо» в 1908 году. В неё входили в основном студенты. Считается, что создание «Буди Утомо» стало шагом к обретению независимости Индонезии от Голландии.