Душанбе, , 11:58 — REGNUM Казахстан планирует удвоить количество квот для поступления таджикистанских студентов в вузы республики. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

Главы Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев выступили с совместным заявлением. Стороны выразили интерес к развитию сотрудничества в сфере высшего образования.

В частности, достигнута договоренность о подготовке специалистов по различным направлениям, а также о двукратном увеличении образовательных грантов для казахстанских и таджикистанских студентов, обучающихся в вузах двух стран.

Главы государств также отметили важность дальнейшего поддержания и создания благоприятных условий для представителей казахской и таджикской диаспор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Таджикистан. Этот международный визит стал первым для казахского лидера в 2021 году.