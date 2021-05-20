Астрахань, , 11:58 — REGNUM В Астраханской области проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка из-за упавшего дерева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Вечером 19 мая в селе Оранжереи Икрянинского района Астраханской области на десятилетнюю девочку упало дерево. Её госпитализировали с травмой головы и позвоночника в областную детскую клиническую больницу им. Силищевой.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 мая спасатели сообщали о двух пострадавших, получивших травмы во время песчаной бури.