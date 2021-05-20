Вандалы испортили более 150 мусорных контейнеров на Среднем Урале
Екатеринбург, 20 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Свердловской области жители испортили 153 контейнера для мусора с начала 2021 года, сообщили в МУП «Спецавтобаза».
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Мусорные контейнеры
По данным предприятия, 108 баков на территории региона оказались сломаны, ещё 39 — сгорели.
Вандалы изобретают всё новые способы ломать контейнеры. Их «разрезают их на части, скручивают колеса, выламывают педали и крышки», — уточнили в компании. Иногда в баки выкидывают тяжёлый строительный мусор — куски арматуры, кирпичи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку после пожара на мусорном полигоне в Берёзовском (Свердловская область).
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