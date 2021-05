Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Американская актриса Мара Жюно станет новым официальным голосом Икоры Рей в популярной многопользовательской игре Destiny 2. Об этом сообщило издание gameinformer.

Для Жюно это станет далеко не первой работой в игровой индустрии. Ранее актриса уже озвучивала персонажей в Diablo Immortal, Call of Duty: Black Ops Cold War, World of Warcraft: Shadowlands, The Outer Worlds и др.

Голос Мары Жюно появился в игре с выходом обновления Season of the Splicer. Причины ухода предыдущей актрисы озвучивания пока не сообщаются.

