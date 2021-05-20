Белгород, , 12:02 — REGNUM В Белгородской области 20 мая подтверждено 64 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 52 пациента, зарегистрировано два летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались 4675 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В Белгородской области с начала пандемии выявили 38 114 носителей инфекции. Справились с болезнью 33 610 человек. Продолжают лечение в стационарах 918 пациентов, амбулаторно — 2 914 граждан, на самоизоляции находятся 10 319 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 672 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 подано 268 234 заявки. Полностью прошли иммунизацию 202 715 человек.