Лондон, , 11:55 — REGNUM В Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ) включены бывший нападающий лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп и экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба лиги.

Бергкамп играл за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. В составе «канониров» нидерландский футболист стал трёхкратным чемпионом Англии и выиграл четыре Кубка и четыре Суперкубка страны.

Джеррард защищал цвета «Ливерпуля» на протяжении почти всей карьеры — с 1998 по 2015 год. Он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и два Суперкубка УЕФА, а также два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги.

Ранее в Зал славы АПЛ были включены такие легендарные футболисты, как Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин и Фрэнк Лэмпард.

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