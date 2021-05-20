Новосибирск, , 11:54 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 мая, за минувшие сутки выявлено 70 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 73 случая.

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«Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 93 года и женщины в возрасте 72 года, 74 года. Всего в регионе умерли 1832 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 42 532 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2630 детей; 38 640 пациентов выздоровели (+69 за сутки).