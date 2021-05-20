Черкесск, , 11:53 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии намерены оказать поддержку одаренным детям. В целях реализации их потенциала планируется создать специальную программу, которая стартует в 2022 году. Этот год будет проходить под знаком людей с безграничными возможностями. Такое предложение выдвинул 17 мая в ходе ежегодного послания парламенту республики глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

«Мы должны кардинальным образом развернуть работу всех органов власти лицом к таким людям и их семьям», — поставил задачу руководитель региона.

В Год людей с безграничными возможностями в соответствии со специально разработанной программой будут проходить мероприятия по поддержке физического, умственного и творческого развития одаренных детей.