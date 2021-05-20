Сеул, , 11:55 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён лидирует в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 19 мая среди 1009 человек в возрасте старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 25% респондентов.

Кандидатуру бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля поддерживают 19% респондентов, председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна — 10%, независимого депутата Хон Джун Пё — 3%, кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су — 3%, а премьер-министра Чон Сэ Гюна —2%.