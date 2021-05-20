Роквилл, США, 20 мая 2021, 11:52 — REGNUM Компания Bethesda Softworks закрывает форумы своего сервисы Bethesda.net. Об этом сообщило издание Kotaku.
Закрытие форумов начнётся 24 мая 2021 года. Теперь для общения фанатам игр компании нужно будет использовать официальный Discord-сервер Bethesda.
Напомним, Bethesda Softworks — это крупная американская компания-издатель видеоигр. Ей принадлежат франшизы The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein и др.
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