Ярославль, 20 мая 2021, 11:51 — REGNUM В Ярославской области снижение уровня воды в Горьковском водохранилище привело к гибели икры в местах нерестилищ. Об этом жители сообщают в социальных сетях, публикуя фотографии.
Этой весной на Верхней Волге наблюдался сильный паводок. Высокая вода пришлась на период нереста. Из-за жалоб жителей на подтопления решено было понизить уровень в водохранилище, что и произошло. Как полагают рыбаки, значительная часть икры при этом погибла.
Жители пишут о том, что рыбы с каждым годом становится всё меньше, связывая это в том числе с действиями по регулированию водохранилищ.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области снизили сбросы из Рыбинского водохранилища