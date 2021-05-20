Ярославль, , 11:51 — REGNUM В Ярославской области снижение уровня воды в Горьковском водохранилище привело к гибели икры в местах нерестилищ. Об этом жители сообщают в социальных сетях, публикуя фотографии.

Икра на берегу Группа “Тутаев. Подслушано” “ВКонтакте”

Этой весной на Верхней Волге наблюдался сильный паводок. Высокая вода пришлась на период нереста. Из-за жалоб жителей на подтопления решено было понизить уровень в водохранилище, что и произошло. Как полагают рыбаки, значительная часть икры при этом погибла.

«Вот так вот губят рыбу! Сначала поднимают воду, рыба заходит в речушки и нерестится на траве, а потом «хорошие» люди скидывают воду, и вся икра остаётся высыхать на берегах. Это происходит из года в год», — написал один из рыбаков в группе «Тутаев. Подслушано» во «ВКонтакте».

Жители пишут о том, что рыбы с каждым годом становится всё меньше, связывая это в том числе с действиями по регулированию водохранилищ.

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