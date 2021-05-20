Чемальский район, Алтай, , 11:49 — REGNUM В Республике Алтай подтверждён ещё один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в апреле скончалась 68-летняя жительница Чемальского района.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 276 пациентов с коронавирусом. Причиной 237 летальных случаев, как отмечается, стал непосредственно COVID-19. Ещё 39 носителей скончались по иным причинам.

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