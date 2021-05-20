Москва, , 11:49 — REGNUM На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаются 23 ребёнка, пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани. Об этом 20 мая сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Он уточнил, что 18 из них проходят лечение в больницах Казани, ещё пятеро детей — в федеральных клиниках.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребёнка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — добавил глава Минздрава РФ.

По его словам, у одного из пострадавших — ранение брюшной полости, другой — с тяжёлым ранением нижних конечностей. Мурашко отметил, что консилиумы для того, чтобы корректировать тактику лечения, наблюдение детей проводятся два раза в день.

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«Врачи делают всё возможное. Все остальные дети в средней степени тяжести и трое детей уже выписаны», — добавил глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Казани в детскую республиканскую клиническую больницу обратились ещё двое учеников гимназии №175, где произошла стрельба. Госпитализация детям не потребовалась. После осмотра медиков они были отпущены домой.