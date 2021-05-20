Волгоград, , 11:55 — REGNUM Массовое отравление детей зафиксировали в одной из групп МОУ «Детский сад №201» в Волгограде. В областной прокуратуре организована проверка по данному факту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным администрации города, в ночь на 20 мая почувствовали себя плохо 10 детей из 17, посещающих одну группу детского сада. Оператор питания готов предоставить всю необходимую информацию и суточные пробы блюд, которые готовили вчера в пищеблоке детского сада, подчеркнули в мэрии. В региональной прокуратуре организована проверка, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Всего в саду находится 140 воспитанников, у остальных детей расстройств не зафиксировано. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме.