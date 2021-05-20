Калуга, , 12:39 — REGNUM Власти Калужской области приняли решение активизировать прививочную кампанию от COVID-19 и организовать разъяснительную работу в местах массового пребывания людей, в том числе в почтовых отделениях, рядом с которыми должны быть развернуты мобильные пункты вакцинации. Об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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В настоящее время по темпам вакцинации от COVID-19лидируют Жуковский, Боровский, а также снизившие темпы вакцинации в мае Перемышльский, Тарусский и Юхновский районы. В числе отстающих — Износковский, Мещовский, Дзержинский, Кировский и Ферзиковский районы.

На заседании областного штаба отмечалось, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и выполнением санитарных профилактических мер в различных учреждениях. Особое внимание будет уделено предприятиям общественного питания, спорт-барам, клубам, которые планируют организацию публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Здесь запрещено увеличивать предельно допустимую численность посетителей заведений.

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